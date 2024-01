Escándalo en la noche sanjuanina: dos fiestas clausuradas

Ambas fiestas infringieron diversos artículos de distintas leyes. En el caso de "PINK", se violaron los artículos 98, 99, 139, 143, 162 Inc. C de la Ley 941-R, mientras que en "POOL PARTY" se infringieron el art. 10 de la Ley 639-A y los artículos 8, 9, 31 Inc F y Ñ de la Ley 687-P.