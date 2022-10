Elaboraron un protocolo del buen trato para adultos mayores

“La obra pública es importante y va generando mejores condiciones en una ciudad, pero lleva tiempo y cuesta. Ahora, la calidad humana que nosotros podemos generar como gestión, que lo hacemos nosotros como ustedes, con nuestro personal a través del municipio, creo que es lo más importante y esto tiene que ver con los gestos hacia nuestros adultos mayores”, dijo el intendente Emilio Baistrocchi.

“Acá tenemos un montón de personal municipal, con quienes trabajo a diario. Por ejemplo, todo el equipo de Monitores Urbanos que están en permanente contacto, porque más allá de la rampa o donde no hay, ellos están ayudando a cruzar. Todos los profes de gimnasia que hace dos días vimos junto a infinidad de adultos mayores, y la cantidad de actividades que tenemos a través del director de Desarrollo Humano. Me involucro, veo esas vidas. Me llama la atención nuestra virreina de la Persona Mayor, es una mujer que tiene 97 años y un tatuaje en el antebrazo hecho hace dos meses, vive sola y todas las mañanas limpia la vereda”, se admiró el jefe comunal.