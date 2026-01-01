El Gobierno informó el estado del Paso de Agua Negra al 1 de enero
Según el comunicado oficial, el paso fronterizo se encuentra habilitado para la circulación vehicular en el horario de 07:00 a 17:00 horas.
El Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, informó el estado del Paso Internacional de Agua Negra, ubicado sobre la Ruta Nacional 150, al 1 de enero de 2026.
Desde la cartera gubernamental recomendaron a los conductores circular con luces bajas encendidas, respetar estrictamente los límites de velocidad y transitar con precaución, debido a la presencia de personal de Vialidad Nacional, que se encuentra realizando tareas de mantenimiento sobre la ruta.
Asimismo, se recordó la importancia de contar con la documentación obligatoria y consultar el estado del paso antes de emprender el viaje, especialmente durante la temporada estival.
El Ministerio puso a disposición de los usuarios una serie de teléfonos de utilidad correspondientes a Vialidad Nacional, Gendarmería Nacional, el Ministerio de Salud Pública, el Consulado Argentino en