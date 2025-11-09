El cannabis medicinal saldrá a la venta en farmacias antes de diciembre

image

La autorización incluye también la posibilidad de uso veterinario, lo que permitirá que médicos veterinarios matriculados puedan prescribir el producto para animales, en los casos en que esté indicado.

Durante la primera etapa, la distribución se concentrará en el Gran San Juan, abarcando farmacias de los departamentos Capital, Rawson, Rivadavia, Chimbas y Santa Lucía. Posteriormente, el programa se extenderá al resto de la provincia para asegurar el acceso a pacientes de todas las zonas.

Para la etapa inicial, CanMe lanzará entre 600 y 700 unidades, mientras continúa la capacitación a farmacéuticos y veterinarios. También se implementó un Chat Bot accesible desde el Ciudadano Digital (CIDI), que ofrecerá información sobre el producto tanto a profesionales como al público.

La comercialización bajo receta busca garantizar el uso controlado y responsable del aceite, asegurando su calidad y origen certificado. Para los pacientes, representa la posibilidad de acceder a un tratamiento seguro y regulado; mientras que, para el sector veterinario, abre un nuevo campo de aplicación del CBD con supervisión profesional.

Este paso consolida a San Juan como referente nacional en la producción pública de derivados medicinales del cannabis, fruto de un proceso de desarrollo científico y sanitario de varios años que posiciona a la provincia como pionera en soberanía tecnológica y sanitaria.

Por Gabriel Rotter.