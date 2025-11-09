El cannabis medicinal saldrá a la venta en farmacias antes de diciembre
El producto local CANME CBD 10% comenzará a venderse en farmacias del Gran San Juan a fines de noviembre, con un precio un 10% más bajo que la competencia y uso humano y veterinario.
El Ministerio de Salud provincial autorizó la inscripción y venta del aceite de cannabis medicinal CBD 10% solución oral, desarrollado íntegramente en San Juan, marcando un precedente en la producción pública de este tipo de medicamentos en el país.
El producto fue registrado oficialmente en el Registro de Especialidades Medicinales bajo el número MSSJ02, lo que habilita su comercialización en farmacias de la provincia con receta médica. La medida garantiza trazabilidad, control sanitario y cumplimiento de las normativas nacionales y provinciales vigentes.
El aceite contiene 100 mg/ml de cannabidiol (CBD) disuelto en aceite de sésamo puro y se presenta en frascos goteros de 10 ml. Su uso es por vía oral y podrá adquirirse tanto en farmacias públicas como privadas del territorio sanjuanino.
La autorización incluye también la posibilidad de uso veterinario, lo que permitirá que médicos veterinarios matriculados puedan prescribir el producto para animales, en los casos en que esté indicado.
Durante la primera etapa, la distribución se concentrará en el Gran San Juan, abarcando farmacias de los departamentos Capital, Rawson, Rivadavia, Chimbas y Santa Lucía. Posteriormente, el programa se extenderá al resto de la provincia para asegurar el acceso a pacientes de todas las zonas.
Para la etapa inicial, CanMe lanzará entre 600 y 700 unidades, mientras continúa la capacitación a farmacéuticos y veterinarios. También se implementó un Chat Bot accesible desde el Ciudadano Digital (CIDI), que ofrecerá información sobre el producto tanto a profesionales como al público.
La comercialización bajo receta busca garantizar el uso controlado y responsable del aceite, asegurando su calidad y origen certificado. Para los pacientes, representa la posibilidad de acceder a un tratamiento seguro y regulado; mientras que, para el sector veterinario, abre un nuevo campo de aplicación del CBD con supervisión profesional.
Este paso consolida a San Juan como referente nacional en la producción pública de derivados medicinales del cannabis, fruto de un proceso de desarrollo científico y sanitario de varios años que posiciona a la provincia como pionera en soberanía tecnológica y sanitaria.