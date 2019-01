El abuelo del niño herido por la caída de la carpa del circo dio detalles de la evolución

Manuel Álvarez es el abuelo de Ciro, el pequeño de 5 años que fue golpeado por la estructura de la carpa de circo, cuando ésta cedió ante el fuerte viento que azotó a la provincia. El pequeño está en Terapia Intermedia, luego de que los médicos le realizaran una tomografía y determinaran que su estado de salud está mejorando.





Manuel detalló que su nieto tiene diez fisuras en el cráneo y que el cóagulo que tiene en el cerebro no se extendió. "Estamos felices de que se esté recuperando, pero no entendemos cómo fue que pasó esto. Estamos enojados porque no tenemos seguridad para divertirnos en un espectáculo así. Hace cinco años falleció una docente también con la caída de una carpa. Para nosotros esto fue una tragedia, debemos esperar 72 horas para estar tranquilos. Alguien brindó la habilitación a esta carpa. Nadie del circo se acercó a vernos. Esto podría haber sido una tragedia mucho mayor", argumentó, al tiempo que detalló que debieron esperar 40 minutos para que llegara la ambulancia, porque no había servicio de emergencia en el lugar.