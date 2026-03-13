"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > medicina

Dieron de baja a otras 10 empresas de medicina prepaga: cuáles son

Lo decidió la Superintendencia de Salud. Busca reordenar el sistema sanitario.

El Gobierno dio de baja otras 10 empresas de medicina prepaga que estaban inscriptas en los registros oficiales, pero no presentaban actividad. La medida fue dispuesta por la Superintendencia de Salud y busca “reordenar” el sistema sanitario.

Con esta decisión, ya son 162 las compañías de medicina privada que fueron eliminadas del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP) durante la gestión de Javier Milei.

La decisión se basa en la Ley N° 26.682, que regula el funcionamiento de las entidades de medicina prepaga. Establece condiciones como la presentación de balances, declaraciones juradas, tipificación de planes de cobertura y actualización de información prestacional y contable.

Te puede interesar...

Estas normativas tienen como objetivo garantizar la solvencia, calidad y transparencia de los servicios ofrecidos por las empresas del sector.

La SSS aclaró que la medida no afecta a los usuarios de la medicina prepaga, ya que las compañías que fueron dadas de baja se trataban de empresas sin afiliados, sin estructura operativa y sin presentación de información básica exigida por la normativa vigente.

El listado de las 10 prepagas que el Gobierno dio de baja

La Superintendencia de Salud dio de baja a 10 empresas de medicina prepaga.A continuación, el listado de las compañías alcanzadas:

  • And the Yellow Too S.A.
  • Asociación Española de Socorros Mutuos-Villa Constitución
  • Asociación Mutual de Trabajadores Municipales de Rosario
  • Círculo Médico de Bragado
  • Círculo Médico de San Luis
  • ECSA Salud
  • Mutual Odontológica Argentina
  • Obra Social de la Federación de Cámaras y Centro Comerciales Zonales de la República Argentina
  • Policlínico Lomas Medicina Prepaga Sociedad Anónima
  • Protección Médica SRL

Temas

Te puede interesar