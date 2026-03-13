Dieron de baja a otras 10 empresas de medicina prepaga: cuáles son

Estas normativas tienen como objetivo garantizar la solvencia, calidad y transparencia de los servicios ofrecidos por las empresas del sector.

La SSS aclaró que la medida no afecta a los usuarios de la medicina prepaga, ya que las compañías que fueron dadas de baja se trataban de empresas sin afiliados, sin estructura operativa y sin presentación de información básica exigida por la normativa vigente.

El listado de las 10 prepagas que el Gobierno dio de baja

La Superintendencia de Salud dio de baja a 10 empresas de medicina prepaga.A continuación, el listado de las compañías alcanzadas: