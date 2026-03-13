Dieron de baja a otras 10 empresas de medicina prepaga: cuáles son

Estas normativas tienen como objetivo garantizar la solvencia, calidad y transparencia de los servicios ofrecidos por las empresas del sector.
La SSS aclaró que la medida no afecta a los usuarios de la medicina prepaga, ya que las compañías que fueron dadas de baja se trataban de empresas sin afiliados, sin estructura operativa y sin presentación de información básica exigida por la normativa vigente.
El listado de las 10 prepagas que el Gobierno dio de baja
La Superintendencia de Salud dio de baja a 10 empresas de medicina prepaga.A continuación, el listado de las compañías alcanzadas:
- And the Yellow Too S.A.
- Asociación Española de Socorros Mutuos-Villa Constitución
- Asociación Mutual de Trabajadores Municipales de Rosario
- Círculo Médico de Bragado
- Círculo Médico de San Luis
- ECSA Salud
- Mutual Odontológica Argentina
- Obra Social de la Federación de Cámaras y Centro Comerciales Zonales de la República Argentina
- Policlínico Lomas Medicina Prepaga Sociedad Anónima
- Protección Médica SRL