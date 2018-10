El renovado Código Procesal Penal, que contempla nuevas normas de investigación criminal y procedimiento jurídico, está a punto de salir del horno para su tratamiento definitivo en la Cámara de Diputados. Tanto desde el Ejecutivo como de las comisiones de Justicia y Seguridad, y Asuntos Constituciones, que han realizado su estudio fino, hay gran expectativa por su despacho que se ejecutará en unos 10 días. Sólo quedan dos cosas importantes por resolver: el nivel de instrucción de las 12 personas que serán convocadas para los juicios por jurado, es decir que tengan el secundario completo o no, y las últimas modificaciones en el léxico, como así también, algunos cambio de terminología jurídica, clave, para evitar suspicacias y malas interpretaciones.

















En esta semana se realizará la última lectura previa a la firma del despacho. Todavía hay que hacer cambios en el tipeo, por errores, y de términos para evitar malas interpretaciones. Luego de que Labor Parlamentaria defina cuándo será tratado en el recinto, los diputados deberán escuchar punto por punto el proyecto que cambiará en su totalidad el sistema judicial en San Juan. "Teniendo en cuenta la importancia del proyecto y la necesidad de que su sanción sea pronta, para que se ponga en marcha la implementación, en cuanto esté el despacho firmado será incorporado en el orden del día de la siguiente sesión", remarcó la diputada Amanda Días, presidenta de la comisión de Justicia y Seguridad, a sanjuan8.com.

















Una de las conclusiones a la que llegaron después de tantas reuniones que se realizaron en un lapso de cuatro meses, es que no se trata de una modificación del Código Procesal Penal sino de un reglamento totalmente renovado que pone el ojo en el proceso de oralidad penal. Desde que se creó el borrador, las autoridades persiguen la inmediatez y la celeridad en los procesos, teniendo en cuenta los resultados superadores que tuvo el nuevo sistema de Flagrancia. Sobre este punto, el ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi, se detuvo varias veces y remarcó que "el sistema judicial de San Juan está obsoleto" y por eso hay una necesidad urgente de modificar sus pautas, porque "si la justicia es lenta, no es justicia". Es por eso que en 2019 quieren que este sistema esté activo.





















La era de la escritura se despedirá de los procesos penales, esa modalidad retrasó y aletargó muchos expedientes que, incluso, expiraron, terminando en escándalos por la morosidad y el olvido, en algunos casos. Por este tema, el último reflector apuntó al despacho del juez Pablo Flores, quien quedó mal parado por causa de las auditorias que solicitó la Corte de Justicia. Para evitar que esto ocurra, es necesario que cambie el proceso y ahora sea "oral". Pero no sólo será éste el foco de los actores, porque las partes involucradas en una demanda deberán aprender las nuevas normas de presentación y respuestas, de aquello que antes eran escritos. Todos tienen que estar preparados para esta nueva etapa. La acción y la investigación penal quedarán íntegramente en manos del fiscal. El juez deberá tener un amplio conocimiento del derecho para resolver de manera inmediata, sin haber participado del paso previo de investigación, ante la parte acusadora (Ministerio Público) y las otras dos partes implicadas (querella y defensa).

















La perla que brilla en este nuevo Código es la implementación de los juicios por jurado, que todavía espera un punto a resolver. Es que en comisiones aún no se pusieron de acuerdo si realmente será obligatorio poseer el secundario completo para formar parte de ese jurado de 12 personas. Este sistema se pondrá en marcha para todos los juicios complejos que implican delitos de más de 20 años de prisión. "En este punto se realizaron modificaciones en cuanto a la redacción. En lo sustancial se respetó el proyecto original que llegó desde el Ejecutivo", remarcó la diputada y explicó que "hay otros códigos que estamos evaluando que no piden el nivel de instrucción secundario y por eso estamos evaluando aún qué es lo más conveniente". Los padrones que contendrán información de las personas que pueden ser parte del jurado se renovarán cada dos años.













Las reuniones, con tres patas

*Con el Ministerio Público Fiscal: Los miembros de las dos comisiones que trabajaron en el proyecto recibieron a los fiscales Fabrizio Medici y Daniel Guillen, quienes expusieron sus experiencias y su conocimiento sobre la implementación del sistema en otras provincias. También, se expuso la vivencia que tuvo la Justicia al respecto del nuevo sistema de Flagrancia.









*Con camaristas: se reunieron con algunos jueces de Cámara tales como Maximiliano Blejman, Eugenio Barbera y Raúl Iglesia. Ellos manifestaron los puntos centrales del proceso de juzgamiento y las experiencias de la definición de las sentencias.









*Con autoridades del Ministerio de Gobierno: ellos se encargaron de presentar el borrador y coordinar la lectura de las estructuras preparadas para el diseño del proyecto, que elaboró la comisión redactora. Con estos funcionarios tuvieron la última reunión el lunes pasado.









Las correcciones

A lo largo de estos cuatro meses de análisis, no se han modificado artículos en su totalidad, sólo la redacción de ellos. Por ejemplo, algunos puntos aparecieron redactados de manera negativa: "No todos los jueces...", entonces, las comisiones definieron que todos debería aparecer en voz activa. Existieron algunas palabras que no eran precisas en el marco de la legal, por ello se tomaron el trabajo de analizar muy bien la terminología para no dar lugar a la suspicacia y a la libre interpretación como sucede en el actual Código que aún está en vigencia.