Cronograma semanal de desinsectación y desratización en Capital

En tanto, jueves 5 y viernes 6, el personal municipal estará destinado a la atención de pedidos particulares de desratización y desinsectación, canalizados a través del sistema municipal.

Turno tarde

Durante el turno vespertino, lunes 2, martes 3 y miércoles 4 de febrero se realizará la atención de pedidos particulares vinculados al control de plagas, ingresados por el Sistema Municipal de Reclamos.

Finalmente, jueves 5 y viernes 6, se llevará adelante un operativo de desratización en el cuadrante comprendido por avenida Rawson, Brasil, Aristóbulo del Valle, Santa Fe y calles internas, reforzando las tareas preventivas en esa zona.