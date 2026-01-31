"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Capital

Cronograma semanal de desinsectación y desratización en Capital

Del 2 al 6 de febrero, el Municipio desplegará operativos de control de plagas y educación ambiental en barrios y sectores específicos de la Capital.

La Municipalidad de la Capital informa el cronograma de desinsectación, desratización y educación ambiental que se desarrollará del lunes 2 al viernes 6 de febrero, con trabajos organizados en turno mañana y turno tarde, abarcando barrios de la Capital y la atención de reclamos particulares ingresados por el Sistema Municipal de Reclamos.

Turno mañana

En el marco de las acciones de desinsectación y educación ambiental, los días lunes 2, martes 3 y miércoles 4 de febrero las tareas se concentrarán en el Barrio Cabot, con el objetivo de reforzar la prevención sanitaria y el control de insectos.

Te puede interesar...

En tanto, jueves 5 y viernes 6, el personal municipal estará destinado a la atención de pedidos particulares de desratización y desinsectación, canalizados a través del sistema municipal.

Turno tarde

Durante el turno vespertino, lunes 2, martes 3 y miércoles 4 de febrero se realizará la atención de pedidos particulares vinculados al control de plagas, ingresados por el Sistema Municipal de Reclamos.

Finalmente, jueves 5 y viernes 6, se llevará adelante un operativo de desratización en el cuadrante comprendido por avenida Rawson, Brasil, Aristóbulo del Valle, Santa Fe y calles internas, reforzando las tareas preventivas en esa zona.

Temas

Te puede interesar