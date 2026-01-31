La Municipalidad de la Capital informa el cronograma de desinsectación, desratización y educación ambiental que se desarrollará del lunes 2 al viernes 6 de febrero, con trabajos organizados en turno mañana y turno tarde, abarcando barrios de la Capital y la atención de reclamos particulares ingresados por el Sistema Municipal de Reclamos.
Cronograma semanal de desinsectación y desratización en Capital
Del 2 al 6 de febrero, el Municipio desplegará operativos de control de plagas y educación ambiental en barrios y sectores específicos de la Capital.