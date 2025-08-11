"
Cronograma de poda: cortes parciales de tránsito esta semana

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informó el cronograma de poda que se desarrollará entre el lunes 11 y el domingo 17 de agosto en distintos sectores de la Capital. Habrá cuadrillas en tres turnos y cortes parciales de tránsito.

Las tareas estarán a cargo de cuadrillas municipales que trabajarán en tres turnos: de 8 a 13, de 13 a 17 y de 19 a 22 horas.

Lunes 11 y martes 12 de agosto

  • 8 a 13 hs: Cuadrante Arenales – Hipólito Yrigoyen – Ignacio de la Roza – Echeverría

  • 13 a 17 hs: Villa América

  • 19 a 22 hs: Barrio Bardiani

Miércoles 13 y jueves 14 de agosto

  • 8 a 13 hs: Cuadrante Arenales – Hipólito Yrigoyen – Ignacio de la Roza – Echeverría

  • 13 a 17 hs: Villa América

  • 19 a 22 hs: Barrio Bardiani

Viernes 15 de agosto

  • 8 a 13 hs: Cuadrante Arenales – Hipólito Yrigoyen – Ignacio de la Roza – Echeverría

  • 13 a 17 hs: Villa América

  • 19 a 22 hs: Barrio Bardiani

Sábado 16 y domingo 17 de agosto

  • 8 a 13 hs: Cuadrante Aristóbulo del Valle – Santa Fe – Av. Rawson – Av. Libertador

Desde el municipio advirtieron que durante los trabajos se podrán producir cortes parciales de tránsito en las calles intervenidas. Por ello, pidieron a los vecinos respetar las indicaciones del personal para facilitar la tarea y garantizar la seguridad.

