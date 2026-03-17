Condenaron al preso que quiso atacar al fiscal y rompió un televisor

En acuerdo entre la defensa y el fiscal de Flagrancia Fernando Bonomo, el juez resolvió condenar a 3 meses de prisión efectiva a Rojas por daño agravado, en perjuicio de la Justicia de San Juan. Con la unificación de penas, la condena quedó en 11 años y 15 días de prisión efectiva.

El hecho ocurrió el pasado 5 de marzo, mientras Rojas enfrentaba una acusación por parte de la UFI Genérica tras la denuncia de un penitenciario por haberle quebrado un dedo de su mano derecha. Habiendo terminado la audiencia, el imputado se ofuscó y sin mediar palabras intentó atacar al fiscal y fue detenido por el policía que lo estaba custodiando. En medio del forcejeo, golpeó fuertemente dos veces un televisor que estaba en la pared y lo rompió.