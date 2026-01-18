La Municipalidad de la Capital informó el cronograma de desinsectación, desratización y acciones de educación ambiental que se llevará adelante entre el lunes 19 y el sábado 24 de enero, como parte del plan integral de control de plagas y prevención sanitaria que se ejecuta en todo el ejido capitalino.
Capital: cronograma semanal de desinsectación y desratización
El operativo de desinsectación y desratización se desarrollará del 19 al 24 de enero en distintos sectores de Capital, con turnos mañana y tarde.