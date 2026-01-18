"
Capital: cronograma semanal de desinsectación y desratización

El operativo de desinsectación y desratización se desarrollará del 19 al 24 de enero en distintos sectores de Capital, con turnos mañana y tarde.

La Municipalidad de la Capital informó el cronograma de desinsectación, desratización y acciones de educación ambiental que se llevará adelante entre el lunes 19 y el sábado 24 de enero, como parte del plan integral de control de plagas y prevención sanitaria que se ejecuta en todo el ejido capitalino.

En el turno mañana, desde el lunes 19 al viernes 23 de enero, las cuadrillas municipales realizarán tareas de desinsectación en el cuadrante comprendido por las calles Juan Jufré, Entre Ríos, Pedro Echagüe, Leandro N. Alem y calles internas del sector conocido como Rioja Chica. Las intervenciones se desarrollarán de manera progresiva durante toda la semana, priorizando zonas residenciales y espacios de mayor circulación.

Por su parte, en el turno tarde, el operativo se extenderá del lunes 19 al sábado 24 de enero, con el siguiente cronograma:

Lunes 19: desinsectación en Barrio Solares de San Juan IV, por calle Saturnino Sarassa.

Martes 20 y miércoles 21: desinsectación en Barrio Solares de San Juan V.

Jueves 22 y viernes 23: desinsectación en Barrio Natania III.

Sábado 24: tareas de desratización y desinsectación en la Feria y Mercado de Abasto, reforzando las condiciones sanitarias en un espacio clave para la actividad comercial.

