Capital: cronograma semanal de desinsectación y desratización

En el turno mañana, desde el lunes 19 al viernes 23 de enero, las cuadrillas municipales realizarán tareas de desinsectación en el cuadrante comprendido por las calles Juan Jufré, Entre Ríos, Pedro Echagüe, Leandro N. Alem y calles internas del sector conocido como Rioja Chica. Las intervenciones se desarrollarán de manera progresiva durante toda la semana, priorizando zonas residenciales y espacios de mayor circulación.

Por su parte, en el turno tarde, el operativo se extenderá del lunes 19 al sábado 24 de enero, con el siguiente cronograma: