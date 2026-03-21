Un puma fue avistado este sábado 21 de marzo en las cercanías del Autódromo Eduardo Copello, específicamente en la zona donde se llevan adelante obras de remodelación dentro de la Quebrada de Zonda. El avistamiento activó de inmediato un operativo conjunto entre la Policía Ecológica y personal de la Secretaría de Ambiente de San Juan, que desde entonces mantiene recorridos constantes en el área.
Avistaron un puma en la Quebrada de Zonda: operativo de búsqueda activo
Un puma fue avistado este sábado en las inmediaciones del Autódromo Eduardo Copello, en la Quebrada de Zonda. La Policía Ecológica y Ambiente desplegaron un operativo de búsqueda y piden a la población no acercarse.