Avistaron un puma en la Quebrada de Zonda: operativo de búsqueda activo

Este episodio no es el primero en poco tiempo. Hace casi un mes, otro puma fue detectado en zonas pobladas de Zonda, lo que derivó en un operativo de considerable magnitud en el camping Cerro Blanco. En aquella ocasión, el animal fue localizado en la cima de un árbol y capturado por personal especializado en un procedimiento que priorizó la seguridad tanto del ejemplar como de los vecinos. La reiteración de estos encuentros con fauna silvestre en zonas con presencia humana enciende una señal de atención sobre la relación entre el avance de las obras en la quebrada y el desplazamiento de los animales de su entorno habitual.

Qué hacer ante un avistamiento

Desde la Secretaría de Ambiente remarcaron que el puma forma parte del ecosistema local y que bajo ninguna circunstancia debe intentarse el acercamiento o cualquier tipo de intervención directa. Ante un nuevo avistamiento, la indicación es clara: llamar de inmediato al 911 o comunicarse con la línea ambiental al 4305057.

Los patrullajes continúan este sábado y se extenderán en los próximos días hasta determinar el paradero del animal.