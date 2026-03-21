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Avistaron un puma en la Quebrada de Zonda: operativo de búsqueda activo

Un puma fue avistado este sábado en las inmediaciones del Autódromo Eduardo Copello, en la Quebrada de Zonda. La Policía Ecológica y Ambiente desplegaron un operativo de búsqueda y piden a la población no acercarse.

Un puma fue avistado este sábado 21 de marzo en las cercanías del Autódromo Eduardo Copello, específicamente en la zona donde se llevan adelante obras de remodelación dentro de la Quebrada de Zonda. El avistamiento activó de inmediato un operativo conjunto entre la Policía Ecológica y personal de la Secretaría de Ambiente de San Juan, que desde entonces mantiene recorridos constantes en el área.

Desde el organismo confirmaron que los equipos trabajan en turnos para cubrir la zona y los sectores aledaños. "Se están turnando para recorrer la zona y estar alertas por si aparece", indicaron fuentes oficiales. Sin embargo, aclararon que existe la posibilidad concreta de no dar con el animal. "Es parte de su hábitat natural", remarcaron, explicando que estos felinos suelen desplazarse grandes distancias y evitar el contacto con humanos, lo que dificulta su localización en terrenos de difícil acceso.

Un mes, dos avistamientos

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Este episodio no es el primero en poco tiempo. Hace casi un mes, otro puma fue detectado en zonas pobladas de Zonda, lo que derivó en un operativo de considerable magnitud en el camping Cerro Blanco. En aquella ocasión, el animal fue localizado en la cima de un árbol y capturado por personal especializado en un procedimiento que priorizó la seguridad tanto del ejemplar como de los vecinos. La reiteración de estos encuentros con fauna silvestre en zonas con presencia humana enciende una señal de atención sobre la relación entre el avance de las obras en la quebrada y el desplazamiento de los animales de su entorno habitual.

Qué hacer ante un avistamiento

Desde la Secretaría de Ambiente remarcaron que el puma forma parte del ecosistema local y que bajo ninguna circunstancia debe intentarse el acercamiento o cualquier tipo de intervención directa. Ante un nuevo avistamiento, la indicación es clara: llamar de inmediato al 911 o comunicarse con la línea ambiental al 4305057.

Los patrullajes continúan este sábado y se extenderán en los próximos días hasta determinar el paradero del animal.

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