Alumnos del Central, finalistas de las Olimpiadas Nacionales de Física

Ana Gómez comentó cómo surgió participar: “En un primer momento me metí porque me dio mucha curiosidad. Vi un cartel en mi escuela y fui a ver. Fue una muy buena decisión porque la verdad es que aprendí muchísimo, no solo de física, sino también de valores, de compañerismo, de aprender en grupo y ayudarnos todos los unos a los otros desde nuestras facilidades. Hay chicos muy buenos en matemática, otros que leen muy bien. Cada uno con sus capacidades puede aportar un montón al grupo”.

A su vez, la estudiante contó que el año pasado tuvo la oportunidad de viajar con Joaquín para representar a San Juan en las Olimpíadas Nacionales: “Este año tengo la alegría de comentarles que también hemos pasado a la instancia nacional y se sumó Santino. Esta vez es una etapa más complicada porque necesitamos conocimientos más específicos sobre ciertas áreas y con más profundidad. Tiene una parte práctica y una parte teórica”.