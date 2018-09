Acusan a Nasisi de no querer resolver el conflicto con los empleados de DAMSU

Por estatuto, en cuestiones de gestión administrativa, el rector de la Universidad Nacional de San Juan es el único que puede resolver el problema que tienen los empleados de DAMSU, por su desvinculación del cargo. Así lo explicó en A Media Mañana, el apoderado legal de la obra social de los universitarios, en el que están incluidos los docentes y alumnos de la casa de altos estudios, Cayetano Dara. "Este planteo debió ser resuelto por el rector", dijo y añadió que "los trabajadores esperan que la Universidad los reincorpore, pero no será así".









Sobre el problema con los 15 empleados que fueron echados, y que trabajaban en DAMSU, la presidenta del Directorio, Zulma Corzo, volvió a marcar que "estas personas que se quedaron sin el trabajo no son parte de la obra social, sino de la Universidad". Por esta razón, y bajo consideración de un estatuto que lo establece, la única autoridad que tiene la potestad para intervenir en esta situación es Nasisi. "Desde el Consejo Superior jamás nos han llamado para dialogar y siguen sin hacerlo", añadió Corzo.













Para que se interioricen sobre la situación y conozcan los puntos clave del conflicto, desde DAMSU citaron a los empleados despedidos, a través de notificación que llegó hace un par de días a sus domicilios. "Nunca se acercaron a hablar con nosotros y a conocer todos los detalles sobre su situación", manifestó Corzo. Sobre su actitud remarcó que es muy probable que ellos crean fervorosamente en la palabra de APUNSJ, que es el gremio que los agrupa como no docentes, y que por esta razón no quieren sentarse a conversar con DAMSU. "Ellos confían en el liderazgo de su gremio (APUNSJ) y no comprenden el conflicto de intereses que hay con este gremio, que lo que busca es el deterioro y la debilidad de DAMSU", marcó.









Al respecto de este "problema de intereses" entre la obra social y el gremio de los no docentes, Dara sostuvo que Nasisi está al tanto de este tema y que está operando para que el gremio se salga con la suya. DAMSU tiene 85 empleados en total y, en el caso de que llegara a disolverse, estas personas quedarán en la calle. "En el fondo, creo que los empleados que se quedaron sin trabajo creen que la Universidad los va a contener y no es así. Estas 85 personas que siguen trabajando fueron contratados por DAMSU", explicó.