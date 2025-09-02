Abrieron las inscripciones para participar del Pre Cosquín

El Pre Cosquín es la instancia previa de selección que se desarrolla en distintas sedes del país, donde artistas de cada región compiten para alcanzar un lugar en el escenario mayor del folklore argentino. En San Juan, el preselectivo se llevará a cabo los días 27 y 28 de septiembre, desde las 15, en el Comedor Universitario Juan Gutiérrez (CUIM – UNSJ), Meglioli Sur 885.

Los participantes podrán inscribirse en los siguientes rubros: