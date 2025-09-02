Abrieron las inscripciones para participar del Pre Cosquín

El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, informa que a partir del 1 de septiembre queda abierta la convocatoria para participar en el 54° Certamen para Nuevos Valores – Pre Cosquín, Sede San Juan. En esta ocasión serán seleccionados los participantes para el Festival Nacional de Folklore de Cosquín 2026, que se realizará del 3 al 19 de enero en la ciudad de Cosquín, provincia de Córdoba.
