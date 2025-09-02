"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Pre Cosquín

Abrieron las inscripciones para participar del Pre Cosquín

La inscripción permanecerá abierta hasta el 15 de septiembre. Los detalles en la nota.

El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, informa que a partir del 1 de septiembre queda abierta la convocatoria para participar en el 54° Certamen para Nuevos Valores – Pre Cosquín, Sede San Juan. En esta ocasión serán seleccionados los participantes para el Festival Nacional de Folklore de Cosquín 2026, que se realizará del 3 al 19 de enero en la ciudad de Cosquín, provincia de Córdoba.

El Pre Cosquín es la instancia previa de selección que se desarrolla en distintas sedes del país, donde artistas de cada región compiten para alcanzar un lugar en el escenario mayor del folklore argentino. En San Juan, el preselectivo se llevará a cabo los días 27 y 28 de septiembre, desde las 15, en el Comedor Universitario Juan Gutiérrez (CUIM – UNSJ), Meglioli Sur 885.

Los participantes podrán inscribirse en los siguientes rubros:

Te puede interesar...

- Solista Vocal

- Dúo Vocal

- Conjunto Vocal

- Solista Instrumental

- Conjunto Instrumental

- Solista de Malambo Masculino

- Solista de Malambo Femenino

- Conjunto de Malambo

- Pareja de Baile Tradicional

- Pareja de Baile Estilizada

- Conjunto de Baile Folklórico

- Canción Inédita

La inscripción permanecerá abierta hasta el 15 de septiembre a través del siguiente enlace

Para consultas y mayor información: [email protected] 264 5473077 – 264 5748670

De esta manera, San Juan vuelve a ser protagonista en la búsqueda de nuevos talentos que aspiran a representar a la provincia y llevar la música y la danza de nuestra tierra al escenario más emblemático del folklore argentino.

Temas

Te puede interesar