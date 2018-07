¿Claudia engañaba a Alfredo? Los mensajes que cruzó con un exnovio el día del hecho

"Me decía que se quería divorciar y que quería volver conmigo", lo dijo Miguel Orlando Guevara, el exnovio a Claudia Moya, quien se mantuvo cauteloso al momento de declarar ante el Tribunal de la sala III de la Cámara Penal, la mañana de este lunes. El joven fue citado para que cuente sobre qué trataban los mensajes vía Facebook que habían cruzado con Claudia, la mañana del ataque. "Hablábamos de amor, no recuerdo bien qué nos decíamos, pero era de amor", remarcó.









Guevara mantuvo una relación amorosa con Moya durante un año, cuando él se estaba separando de su expareja. "Terminamos porque yo la dejé, quería volver con mi ex", sostuvo y esta aclaración fue válida porque le pidieron que explicara cómo fue su relación con ella. "Fue normal, tuvimos alguna pelea, pero nada grave", aseveró. El joven confesó que mantuvo encuentros con Claudia hasta dos meses antes de que ella contrajera matrimonio con Turcumán, que iba a su casa por las noches y que a veces cenaba. Un punto que dejó en claro que la relación no era del todo "seria" es que no supo responder cuál era el nombre de las dos hijas de Claudia.









Este es el "tercero en discordia" que señaló la familia Turcumán. Por este hombre creyeron que el bebé que estaba esperando ella no era de Alfredo. Lo cierto es que, en su testimonio él aclaró que se vio con ella "dos o tres veces", después de que ella se casara, no detalló si mantuvieron relaciones. Sólo dijo que se vieron en la plaza y que fueron a tomar una bebida cola, que en otra oportunidad ella lo acompañó al psicólogo y que se vieron para tomar algo, otra de las veces. "En algunas oportunidades me decía que me quería y que quería volver conmigo, pero también me dijo que amaba a Alfredo", reveló.