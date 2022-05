Suba de retenciones: el campo rechazó las palabras de Fernández

Las palabras del mendocino llegan después de las declaraciones radiales que el Presidente de la Nación expresó en declaraciones radiales. "Las retenciones son un tema legislativo, necesito que el Congreso entienda la problemática y acompañe llegado el caso", dijo el mandatario y agregó que "siempre la gente del campo interpreta que es una medida en contra de ellos".

Y si bien la Mesa de Enlace no acompañó de manera oficial el tractorazo por las calles porteñas que motorizó un grupo de productores autoconvocados que llegó hasta las puertas de la Casa Rosada el pasado sábado 23 de abril, algunas entidades de base que sí componen a las entidades que están dentro de la Mesa de Enlace acompañaron la marcha, la cual contó con presencias políticas de la oposición con figuras de Juntos por el Cambio y el Liberalismo.

Por eso, en ese sentido Achetoni remarcó que si la intención del Gobierno es aumentar las retenciones a las exportaciones del agro, el sector dará “la lucha que haya que dar en el Congreso, en las calles, en las rutas y en todos los ámbitos necesarios, porque nos asiste la verdad”.

“Somos los que venimos pagando todos los costos de las malas decisiones políticas. Los que, con la fuerza de nuestro trabajo, sostenemos las malas políticas que ellos implementan, aún a costa de nuestro propio quebranto como productores. Porque siempre decimos, los productores más pequeños no especulamos. No sacamos provecho. No obramos contra un Gobierno. Queremos producir para vivir en paz con nuestras familias. Queremos desarrollarnos, y con eso que se desarrollen nuestros pueblos. Pero si nos vuelven a querer llevar por delante, peticionaremos ante las autoridades”.

Sin embargo Achetoni apeló también a los momentos en los cuáles el actual Presidente fue opositor a la Presidencia de la actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

“No se trata de un dirigente buscando titular para ocupar un lugar en los medios, sino que es el Presidente de un país gravemente sumido en diversas crisis: económica, social, política, con una inflación galopante y una pobreza que avergüenza; con una inestabilidad tremenda en el partido gobernante y una falta de rumbo que debería poder resolver él como primer mandatario. Él sabe que lo que decimos es cierto, porque lo declaró muchas veces, cuando estuvo alejado del kirchnerismo”, manifestó Achetoni.

“Le pedimos que haga memoria”, sintetizó.