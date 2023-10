Repudio generalizado por los dichos de Javier Milei sobre el dólar

Para el ministro del Interior, desde espacios como la LLA "mueven el dólar blue" para "beneficiar a la oposición" de cara a las próximas elecciones presidenciales del 22 de octubre, pero advirtió que esa situación "daña el tejido productivo de la Argentina".

Ayer, en declaraciones a la prensa al ingresar a una reunión con empresarios que se desarrolló en forma paralela al Coloquio de IDEA, en Mar del Plata, Milei indicó que "cuánto más alto" esté la divisa del mercado paralelo "más fácil va a ser dolarizar".

Lo hizo en la previa del encuentro en el restaurante Furia de la ciudad balnearia que organizó para Milei Juan Nápoli, el fundador de Banco de Valores (VALO) y candidato a senador por LLA, y que se realizó simultáneamente a la participación de la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich en el coloquio.

Los cuestionamientos a los dichos de Milei llegaron también de parte del economista Carlos Melconian, quien fue anunciado por Bullrich como su ministro de Economía en caso de ganar las elecciones.

"Cuando el dólar sube se hace puré el salario, hermano. A dos semanas de las elecciones es necesario que alguien ponga arriba de la mesa este delirio", dijo Melconian esta mañana en declaraciones a radio Mitre.

El economista del equipo de Bullrich criticó la propuesta dolarizadora del líder de LLA: "Yo escuché en el último año y medio muchas veces al candidato y no lo entiendo, no lo entiende la gente", dijo y consideró que las propuestas económicas de Milei representan un "salto al vacío".

Otro dirigente, en este caso empresarial, que arremetió contra Milei fue Gabriel Martino, extitular del banco HSBC y cercano a Juntos por el Cambio.

"Son declaraciones irresponsables. La campaña de dolarización es un instrumento de una política económica y me parece irresponsable que un candidato a presidente diga que cuanto más alto el dólar más fácil dolarizar porque lo único que hace es generar más incertidumbre en un país con 40 % de pobreza", dijo esta mañana el empresario a la radio Urbana Play.

Marino fue uno de los tantos empresarios que se reunieron ayer con el candidato libertario en la "contracumbre" organizada en paralelo al Coloquio de IDEA.

"No se entiende cómo va a gobernar, no se entiende cómo va a llegar a acuerdos. Lo único que hay efectivo en esta elección es ir en contra de la casta", indicó Martino, para quien "el diálogo es lo más importante" y sostuvo que Milei abona a "la teoría de la libertad y del capitalismo pragmático" pero "no presenta un plan".

Por último, el expresidente del Banco Central (BCRA) Alejandro Vanoli pidió "estudiar y analizar" si las últimas declaraciones del candidato libertario representan un delito al promover una "manipulación del mercado", al tiempo que señaló que los últimos movimientos en el valor de la divisa responden a un "conjunto de operadores" que "quieren influir electoralmente".

"En el caso de (lo declarado por) Milei, habría que estudiar y analizar verdaderamente si no hay una manipulación del mercado y eso en Argentina es un delito previsto en el Código Penal. En los delitos contra el orden económico y financiero que se introdujeron en su reforma pedida por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) existen estas maniobras financieras", señaló Vanoli en diálogo con Radio 10.

El extitular del BCRA evaluó que "los grandes capitales internacionales tienen candidatos y están buscando que por la vía electoral se consagre una opción de derecha".

"Básicamente lo que quieren es atacar por el flanco de la economía y que se vote con un dólar contado con liquidación (CCL) cercano a $ 1.000 como están viendo que (Sergio) Massa se está recuperando, que (Patricia) Bullrich se está desinflando y que, de alguna forma, hay dudas sobre la proyección que puede tener Milei", sostuvo.

Este "conjunto de operadores" - remarcó- "generan un clima de opinión y presión sobre el dólar, asustando obviamente a la gente".

Finalmente, afirmó que Milei no es una "figura antisistema", sino que "representa intereses del sistema".

"Lo que está buscando precisamente es ganar las elecciones y reconfigurar el poder de la Argentina para que se produzca una gran devaluación. Y, si lo hace, vamos a tener un país que no tendrá la soberanía para efectuar las políticas económicas que respondan a los intereses nacionales", concluyó Vanoli.