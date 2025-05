Qué pedirá el Gobierno nacional para sacar "los dólares del colchón"

El objetivo de fondo es sumar un nuevo ingreso de divisas para “remonetizar” la economía. Eso permitiría, según la visión oficial, que el precio del dólar se acerque al piso de la banda cambiaria, mayor apreciación del peso, apuntalar la desinflación y darle mayor impulso a la actividad.

En concreto, los ahorristas que compraron dólar en tiempos de vigencia del cepo cambiario y los guardaron “debajo del colchón” deberán justificar que esos billetes no provienen de actividades ilícitas. Las medidas buscarán que no haya penalidad, ni ahora ni en los próximos años, para quienes decidan ingresar al nuevo esquema. Se habla de un monto límite de USD 100.000, aunque no hubo por ahora confirmación, y la estimación oficial es que hay un stock sin declarar de unos USD 200.000 millones.