Nación enviará a los gobernadores la nueva versión de la Ley Bases

“Tengo entendido que va a haber un borrador en el día de mañana, o pasado, y que nos lo van a girar a los 24 gobernadores, a los diputados y a los senadores. Un borrador mañana o pasado, eso es lo que el ministro me comentó. Por ahora no hay precisiones al respecto”, dijo este mediodía el mandatario radical a periodistas acreditados en el empapado Patio de las Palmeras de la Casa Rosada, a la salida de su encuentro con Francos que se había realizado entre las 10 y las 11 de la mañana. Cornejo no había podido estar por cuestiones de agenda en el encuentro con sus pares, y hoy se acercó al despacho del ministro para ponerse en sintonía.

Cornejo no pudo brindar detalles sobre la nueva versión de la ley Bases, dijo, porque Francos no estaba en condiciones de otorgárselas. Pero ratificó que está dispuesto a acompañar al oficialismo en la nueva etapa de la aventura legislativa, que incluye también el tratamiento de un paquete de alivio fiscal y el polémico DNU de desregulación. “Repasamos los temas, pero no hay precisiones porque todavía el ministro del Interior no tiene el proyecto de ley que va a mandar al Congreso ni sobre el Pacto del 25 de Mayo aparte de los puntos que ya anunciaron”, dijo. El borrador se conocería, entonces, una semana después de la reunión de Posse y Francos con todos los gobernadores que tuvo lugar el viernes pasado.