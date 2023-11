Marina Calabró habló tras la oferta de Milei para ser vocera

Este martes, la periodista respondió a la pregunta de Jorge Lanata en Radio Mitre acerca de si iba a aceptar el puesto, que actualmente ocupa Gabriela Cerruti: “Lamentablemente, me va a tener que seguir aguantando”.

Frente a la pregunta "¿Vas a agarrar?" del periodista, Calabró aseguró que "yo sé (Lanata) que su intención oculta, subterránea, es liberarse de mí. Lo tengo clarísimo, pero tengo una mala noticia para darle: me va a tener que seguir aguantando. La vida es así, no todo es tan fácil, no a todos se va a sacar de encima".