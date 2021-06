Fernández canceló su viaje a Francia por la situación sanitaria en la Argentina

“En el marco de esta difícil situación y teniendo en cuenta el gran esfuerzo del pueblo argentino para contribuir a este flagelo que significa el coronavirus, lamento profundamente informarle que me será imposible participar de manera presencial en la apertura del “Foro Generación Igualdad” el próximo 30 de junio en la ciudad de París”, afirmó Fernández.

Aunque no la menciona, el mandatario hace referencia en su carta a la preocupación por la aparición de la variante Delta de coronavirus, un linaje que se transmite con gran facilidad y que es mucho más peligroso que las actuales cepas. En el Gobierno entienden que en un contexto de severas restricciones, no Alberto Fernández abandone el país para viajar al exterior no era la mejor imagen en un contexto de tensión.

“Me hubiera encantado poder acompañarlo en este evento tan importante para la promoción de los derechos de las mujeres y niñas del mundo”, agregó el mandatario en la misiva entregada a Macron.

El Presidente argentino y su par francés mantienen un muy buen vínculo. De hecho el líder de la potencia europea expresó su apoyo a la Argentina en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Club de París.

“Agradezco su amistad y el apoyo incondicional que ha brindado a mi país desde que asumí como Presidente de la Nación, demostrando su profundo interés por la Argentina y América Latina, pero este agravamiento de la situación sanitaria me obliga a acompañar el esfuerzo de mi pueblo en el marco del respeto conjunto de las normas preventivas establecidas esperando una pronta mejora de la coyuntura actual”, sumó Fernández en el escrito que lleva su firma.

La disposición 643/2021 del Gobierno solo permite el ingreso diario desde el exterior de 600 pasajeros. La nueva medida busca demorar el ingreso al país de la variante Delta de la India. Se trata de una decisión que generó malestar e incertidumbre en miles de pasajeros y que suma un nuevo capítulo de tensión por las restricciones ante el avance del COVID-19.

Además, los que regresen del exterior entre el 1° de julio y el 31 de agosto están obligados a aislarse en los lugares que determinen los gobiernos provinciales y de CABA, durante 10 días contados desde el testeo realizado en el país de origen. La estadía en los lugares de aislamiento, que podrían ser hoteles, estarán a cargo del pasajero.