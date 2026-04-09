En plena tensión en Medio Oriente, Milei viajará a Israel este mes

Será la tercera visita oficial del jefe de Estado argentino a Israel, luego de sus estadías de principios de 2024 y de junio de 2025, en el marco del fuerte alineamiento geopolítico de la gestión libertaria con el país hebreo y con los Estados Unidos.

De hecho, recientemente, el líder argentino se autocalificó como “el presidente más sionista del mundo”.

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En tanto, medios de comunicación israelíes daban por hecho que Milei también aprovechará el inminente viaje para inaugurar la embajada de Argentina en Jerusalem, pero funcionarios de ese país recalcaron que el traslado de la sede diplomática “aún no está confirmado”.

“Yo digo que hay tres M: Maradona, Messi y Milei. Gracias a Dios, el año 2025 fue, creo, el mejor año en las relaciones entre Israel y Argentina. Pero creo que 2026 será aún mejor. Y estamos esperando la llegada del presidente. Debería venir el Día de la Independencia (Iom Haatzmaut) dentro de dos meses", había dicho en febrero pasado el canciller israelí, Gideon Sa’ar.

Israel también invitó al presidente estadounidense, Donald Trump, al evento de encendido de antorchas y a la entrega del Premio Israel por la paz, tras el alto el fuego alcanzado con Irán.