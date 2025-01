El importante anuncio sobre las retenciones para las economías regionales

A través de una conferencia encabezada por Manuel Adorni y el propio Caputo, se explicó que se reducirán las alícuotas para los principales cultivos y sus primeras producciones y se van a eliminar "de manera permanente" las retenciones a las economías regionales. "Bajar las retenciones es restaurar la palabra presidencial", remarcó el portavoz presidencial, quien indicó que el anuncio se debe a "la consolidación del superávit financiero que fue posible gracias al esfuerzo de los argentinos y el riguroso plan económico riguroso".

A su turno, el ministro de Economía, quien no acompañó al presidente Milei al Foro de Davos dado la semana de definiciones que atravesaba la política financiera local, planteó que "este es un Gobierno que ha venido a bajar impuestos" y señaló que han trabajado en conjunto con los productores agrícolas para establecer un esquema impositivo, "entendiendo la situación particular del campo, tanto la sequía como la baja del precio de commodities. Me encantaría bajarlas a cero y permanentemente, pero eso implicaría tener un superávit equivalente a los u$s8.000 millones, que hoy no tenemos".