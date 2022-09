El dólar oficial cerró en $149,43y el "blue", anota un retroceso de un peso a $273

Esta medida fue acordada con los principales complejos exportadores, que se comprometieron a liquidar soja y derivados por, al menos, US$ 5.000 millones.

El volumen operado en el segmento de dólar soja hoy fue de casi US$ 292 millones, señaló Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio.

Fuentes de mercado estimaron que desde que comenzó el mes, la autoridad monetaria compró alrededor de US$ 1200 millones .

El Banco Central lleva 5 jornada seguidas engrosando reservas, ya que a la compra realizada hoy se suman los US$ 178 millones de la jornada del viernes pasado, los US$ 426 millones obtenidos el jueves, los US$ 140 millones adquiridos en la rueda del miércoles, y los US$ 300 millones de la jornada del martes.

En el mercado de divisas, la cotización del dólar oficial cerró hoy en $149,43, con una suba de $1,01 en relación con el cierre del viernes.

Por su parte, en el segmento informal, el denominado dólar "blue", anota un retroceso de un peso, a $273 por unidad.

En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) cae 0,2%, a $ 280,40; mientras que el MEP se negocia sin cambios a $ 271,29, en el tramo final de la rueda.

En el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense registró un aumento de 90 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $ 142,28.

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $194,26 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, $246,56.

En tanto, el dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota del 45%- se ubicó en $261,50.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 583 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 12 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 292 millones.