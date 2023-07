Caso Cecilia: crece la teoría de que la joven estaba embarazada

A Cecilia Stryzozwski la mataron. De eso no quedan dudas, a pesar de que los abogados defensores de los presuntos asesinos quieran instalar la versión de que “si no hay cuerpo, no hay delito”. El cadáver de la joven chaqueña no apareció, pero hay muchas pruebas que determinan que murió dentro de la casa de los Sena y que luego el clan se deshizo de su cuerpo.