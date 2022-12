UPCN se recuperó y venció con contundencia a Defensores

El Defe reaccionó en la segunda parte, sorprendiendo por el centro con Gallardo, para ir parejo ante UPCN. Pero los sanjuaninos se adelantaron con puntos seguidos de Gabriel y a pesar de que el rival buscó la paridad y se acercó sobre el cierre, UPCN fue más efectivo y ganó 25-21.

En la tercera parte, los dirigidos por Fabián Armoa no bajaron el pie del acelerador. El equipo, fuerte en todos los fundamentos, se mantuvo como el dueño del juego y no le dio chances al rival, que de todos modos no bajó nunca los brazos. Fue 25-22 y 3-0.

Síntesis

UPCN San Juan Vóley: Sebastián Brajkovic, Gabriel Santos (18); Carlos Mosquera (10), Flavio Rajczakowski (5); Manuel Armoa Morel (15), Ignacio Spelt (5). Líbero: Nicolás Perren. Entrenador: Fabián Armoa. Ingresos: -.

Defensores de Banfield: Ignacio Bernasconi (1), Pedro López (8); Rodrigo Palumbo (), Agustín Gallardo (9); Lucas Ibazeta (9), Luis Gorosito (9). Líberos: Lucas Herrera, Lautaro González. Entrenador: Leandro Alegre. Ingresaron: Martín Adelsflügel, Gonzalo Rolle, Facundo Grondona (1), Bruno Arguinzonis (1).

Parciales: 25-15, 25-22 y 25-21.

Árbitros: Cristian Chunco y Ricardo Cabrera.

Estadio: Once Unidos.