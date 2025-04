Supuesta coima: allanaron San Lorenzo y la casa de Moretti

Además, otro grupo de la Policía de la Ciudad fue hasta la casa de Moretti. El objetivo era llevarse el celular personal, dispositivos electrónicos y todo papel relevante para la causa. Pero la vida está hecha de casualidades o causalidades y el hombre fuerte del Ciclón no estaba en su morada. Sí había parte de su familia con lo que el allanamiento se llevó adelante igual, pero el teléfono no pudo encontrarse. Desde el entorno del imputado aseguran que el lunes a primera hora se presentará en Tribunales para ponerlo a disposición ya que, afirman, no tiene nada que esconder. Y si había algo en ese teléfono, ya pasó bastante tiempo para borrar data, diría un sabueso veterano.

Vale recordar que Moretti dijo que contaba con la grabación completa del video editado que se pasó por televisión, por lo que la fiscalía pretende obtenerlo. Y si bien el presidente en licencia por 90 días dijo que lo iba a aportar oportunamente, el fiscal prefiere tenerlo primero, ver todo lo que pasó en ese despacho presidencial el día que tomó el dinero y se lo guardó y recién después llamarlo a declaración indagatoria. Distinta es la situación de María José Scottini, la mujer que aparece dándole el dinero. No está imputada por ningún delito y en principio sería llamada a declarar como testigo porque por el momento el fiscal entiende que no habría cometido el delito de cohecho y que su actuación no estaría perjudicando al club, diametralmente opuesto a lo de Moretti.

La rapidez con la que se está moviendo la justicia porteña tiene dos aristas: la primera, tratar de preservar toda la prueba posible antes que esta desaparezca. La segunda, avanzar tanto que cuando se plantee el conflicto de competencia entre la justicia nacional y la de la Ciudad, los tribunales superiores fallen en favor de esta última. Hay que recordar que a la denuncia de Francis se le sumó en la mañana del viernes también en los Tribunales nacionales una de Néstor Ortigoza, quién como trabajó durante un tiempo en el departamento de Juveniles puede destapar una olla gigantesca.

En su denuncia hace mención concreta al caso de un jugador de Inferiores, que por ser menor se resguarda su nombre, sobre el cual Moretti estaba insistiendo en forma constante. “Me resulta especialmente relevante destacar que al poco tiempo de asumir como directivo del club, y habiendo sido designado para las evaluaciones de jugadores que integrarían divisiones inferiores, reservas y plantel profesional, Moretti se me acercó a hablarme por jugadores que él quería especialmente que integrasen el equipo”, afirma en su presentación el ex futbolista. Y agrega: “Me llamó la atención su apoyo a jugadores por sobre otros, pese a que estaban en peores condiciones físicas o técnicas; y yo se lo expresaba con énfasis cuando insistía pese a mis negativas”.