¿Renueva?: cómo está la negociación entre Messi e Inter Miami

El futbolista rosarino arribó a Estados Unidos a mediados de 2023 y firmó un vínculo por dos años con la entidad norteamericana, pero con una opción de extenderlo automáticamente por uno más. Sin embargo, para eso las dos partes deben estar conformes en continuar con las mismas condiciones. Hasta el momento no se activó porque del lado del jugador y del club están renegociando algunos puntos.

No obstante, más allá de la declaración del capitán de la Selección Argentina, que esquivó el tema, no quiere decir que esté lejos el acuerdo. Los interrogantes surgen porque es una charla que viene desde noviembre y aún no pudo tener un cierre. "Esperamos tener novedades en algunas semanas sobe Leo porque sería muy importante para el club", declaró el propio entrenador, Javier Mascherano.