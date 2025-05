Pernía y Pezzini, los ganadores del TCR South America en San Juan

A pleno sol en uno de los autódromos más bonitos de Argentina, la mañana tenía a Leonel Pernía partiendo desde la “pole”, seguido por su compañero de equipo, el brasileño Nelson Piquet Jr. En el comienzo el brasileño no pudo mover bien y cayó hasta la mitad del pelotón lo que lo relegó a entrar en la batalla por ganar posiciones. A la inversa, Leo tuvo una gran salida para tomar la punta y no abandonarla hasta la bandera a cuadros.

La batalla estuvo en el medio con Piquet Jr. y Cardoso que terminó con el del Honda Civic Type R FL5 #33 en la calle de boxes. Una refriaga hizo que se rompa una pieza de la dirección y que el ex F1 no pueda continuar en la carrera. El que aprovechó su partida fue el brasileño Raphael Reis que se ubicó segundo y también se mantuvo hasta el final. El podio lo completó Fabián Yannantuoni con su Lynk & Co. 03 TCR del Paladini Racing.