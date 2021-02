Marcos Rojo sufrió una contractura en su primera práctica

En Boca son conscientes de la falta de ritmo competitivo con la que llega el exjugador de Manchester United y por eso está entrenando bajo un plan especial de trabajo para ponerse lo antes posible en óptimas condiciones físicas y futbolísticas.

El plantel volverá a las prácticas hoy a las 17 para luego quedar concentrado hasta el partido amistoso del sábado frente a Talleres. No obstante, más allá de si se confirma algún tipo de lesión o no, la idea de Russo en un principio era no incluir al jugador en el encuentro para que continúe con la puesta a punto.

ANDRADA, OTRO DE LOS TOCADOS

El arquero Esteban Andrada también sufrió la vuelta a los entrenamientos y, al igual que Rojo, sintió una molestia similar en el reducido que se llevó a cabo este martes.

Sin embargo, por ahora el ex-Lanús corre con la misma suerte que el defensor porque si bien no continuaron en la práctica, solo frenaron por precaución y por el momento no serán sometidos a estudios. A la tarde, cuando el plantel vuelva a los entrenamientos, evaluarán cómo sigue cada uno para tomar una decisión.