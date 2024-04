Hispano, Inca Huasi y Urquiza siguen arriba en el Nivel 1

Inca Huasi venció 75 a 58 a Universidad en el Ambrosini. Los Ñokaicos tuvieron a Fernando Loyola como hombre destacado con 20 puntos. Para los Patos el que más sumó fue Jeremías Silva con 15.

Urquiza consiguió un importante triunfo en su visita a Jáchal en el estadio Papa Francisco. Las Panteras se impusieron por 73 a 62 con 22 puntos de Federico Bustos. El mejor del local fue Carlos Montenegro con 17 unidades.

Lanteri derrotó 78 a 64 a UVT y sumó su segunda victoria en el certamen. Ronald Vargas anotó 20 puntos para el ganador y en la visita fue Juan Zabala el destacado con 16.

Ausonia logró un cómo triunfo por 91 a 61 ante Estrella. Los italianos festejaron en casa con 22 puntos de Gonzalo Sotelo. En el visitante el que más aportó fue Francisco Poblete con 15 unidades.

La próxima fecha

La fecha 5 comenzará el jueves a las 22 con Ausonia vs. Sanjuanino Jrs. El viernes a las 22 jugarán Estrella vs. Universidad, Hispano vs. Lanteri y Urquiza vs. Inca Huasi. El sábado a las 19.30 cerrarán UVT vs. Jáchal.