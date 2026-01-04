Gallardo quiere a Villa para River: cómo está la negociación

Justamente, el entorno del jugador es uno de los actores activos en esta historia. Según pudo averiguar este medio, están presionando para acercar posiciones con el Millonario. Las charlas existen, aunque en River aclaran que se dan más por el vínculo con su representante y con Juanfer que por una negociación avanzada.

El agente de Villa es Rodrigo Riep, el mismo que maneja a Quintero y que tiene muy buena relación con Gallardo. En este punto, el DT es quien impulsa con fuerza la llegada del colombiano. Pero puertas adentro del club aparece una postura muy distinta que frena cualquier avance.

El presidente Stefano Di Carlo no está convencido de sumar a Villa. No sólo por el monto que exige Independiente Rivadavia, sino también por el perfil del jugador y su historial reciente. Hoy, la conducción de River no ve con buenos ojos invertir esa cifra ni asumir el costo político de la operación.

Desde Mendoza, Daniel Vila confirmó que el colombiano se irá del club. “Hay ofertas y conversaciones avanzadas. Es parte del compromiso que asumimos con él”, explicó el presidente de la Lepra, aunque evitó dar cifras. También remarcó que la salida será positiva para ambas partes, pese a que el ex Boca tiene contrato hasta 2027.

El pasado de Villa pesa y mucho. Su salida de Boca en 2023 fue conflictiva tras ser condenado a dos años y un mes de prisión condicional por violencia de género, situación que derivó en su apartamiento y un largo conflicto legal. Luego pasó por Bulgaria y regresó al país en 2024 para jugar en Independiente Rivadavia, en un movimiento que ya había generado polémica. Hoy, River analiza si su talento alcanza para inclinar una balanza que, por ahora, está lejos de definirse.