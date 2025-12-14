Estudiantes venció a Racing por penales y es campeón del Clausura

El primer tiempo en Santiago del Estero terminó sin goles, pero con pasajes de intensidad y llegadas claras para ambos equipos.

Racing fue el primero en avisar, principalmente a través de Duván Vergara, que tuvo dos oportunidades seguidas en los primeros minutos y volvió a inquietar con remates desde media distancia.

Estudiantes respondió con intentos aislados y un juego friccionado, en un arranque marcado por las infracciones y el ida y vuelta sin precisión en los metros finales.

El segundo tiempo comenzó con ritmo alto y la amarilla a Adrián Martínez por una infracción sobre Santiago Núñez.

La primera chance clara fue para el “Pincha”: Guido Carrillo tuvo el gol tras una buena asistencia de Tiago Palacios, pero su definición se fue desviada.

Parecía que era un empate, pero a los 35' Maravilla Martínez aprovechó un descuido, se enfrento a Muslera, amagó y cuando dió un giro, picó el balón y lo colocó al segundo palo para establecer el 1 a 0.

Parecía que Racing se quedaba con el título, pero en el tiempo agregado, a los 47', Guido Carrillo marcó el empate para llevar la definición al alargue.

Con cansancio y sintiendo el calor, el alargue fue más emotivo que bien jugado y el campeón del Clausura tuvo que definirse por penales.

En esa instancia el Principito Sosa marcó para Estudiantes, Maravilla hizo el 1 a 1, Cambeses atajó el remate de Cetré, Vietto puso arriba a Racing, Alario convirtió el 2 a 2, García Basso estableció el 3 a 2, Tobio Burgos hizo el tercero del Pincha, Muslera detuvo el remate de Martirena, Meza puso otra vez en ventaja a Estudiantes y Santiago Sosa, antes de acalambrarse, completó la serie que terminó 4 a 4.

Rodríguez convirtió el quinto tanto de Estudiantes (Cambeses casi lo ataja) y Muslera le dio el título los platenses al detener el remate de Pardo.