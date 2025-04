El australiano Piastri se llevó el triunfo en el GP de Bahréin

En McLaren dominaron durante toda la carrera con una sólida actuación de Piastri, no así de su compañero Norris, que comenzó un domingo errático al ser penalizado por salir adelantado en la largada. Pero no claudicó y sobre el final, después de largos intentos, pasó a Charles Leclerc (Ferrari), quien no pudo con el desgaste de sus neumáticos, y alcanzó el tercr lugar en la vuelta 52. El británico fue por su compatriota Russell, que venía perdiendo rendimiento, pero no le alcanzó para arrebatarle el lugar de escolta pese a que le exigió hasta en el último giro.

Los compañeros del argentino Franco Colapinto, quien es reserva de Alpine, completaron una actuación discreta: Pierre Gasly, la estrella de la escudería, finalizó séptimo luego de que Verstappen lo superar en la última, mientras que el australiano Jack Doohan, principal rival del pilarense por un asiento, llegó 14°.

Esta fue la segunda victoria de Piastri en la temporada luego de que se impusiera en la segunda jornada disputada en Chine. El próximo fin de semana la acción continuará con la disputa de la quinta fecha del campeonato que se mudará a Arabia Saudita para correr en el Circuito de Yeda.

Por otro lado, la FIA anunció esta tarde que el piloto Nico Hulkenberg, de Kick Sauber, quien finalizó decimotercero y ganó tres posiciones en la carrera, fue descalificado, debido a que una pieza del bloque de protección trasero tenía una medida inferior a la permitida.