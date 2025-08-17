"
Doce años después: Paredes vuelve a marcar con la camiseta xeneize

Leandro Paredes volvió a marcar con la camiseta de Boca tras doce años. El mediocampista campeón del mundo abrió el marcador frente a Independiente Rivadavia, aunque con la ayuda de un desvío en Bottari y el arquero Centurión, en la quinta fecha del Torneo Clausura.

En un emocionante arranque del partido correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura, Leandro Paredes volvió a convertir con la camiseta de Boca Juniors. El mediocampista, campeón del mundo con la Selección Argentina, abrió el marcador frente a Independiente Rivadavia en Mendoza, aunque con la colaboración involuntaria del defensor Tomás Bottari y del arquero Ezequiel Centurión.

El tanto se produjo a los 29 minutos del primer tiempo, cuando Boca ejecutó un córner. Marco Pellegrino intentó despejar el balón, pero lo perdió y la pelota quedó en los pies de Paredes sobre la banda derecha del área. El exmediocampista de Roma y PSG envió un centro que primero tocó Bottari y luego el arquero, descolocando completamente la jugada y convirtiéndose finalmente en el primer gol del Xeneize.

Más allá del desvío, el gol se le adjudicó a Paredes, quien volvió a marcar con Boca tras doce años. Su último tanto había sido en el Torneo Inicial 2013, en un triunfo 2-1 frente a Tigre en la Bombonera, cuando Juan Román Riquelme le había dado la asistencia para un potente remate que abrió el marcador parcial.

El gol de Paredes no solo significó el primer festejo del mediocampista en su regreso al club, sino que también le dio a Boca la ventaja en un partido clave de visitante, donde buscará mantener el rumbo en el Torneo Clausura.

