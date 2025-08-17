Doce años después: Paredes vuelve a marcar con la camiseta xeneize

Embed - ¡NIVEL CAMPEÓN DEL MUNDO! Asistencia espectacular de Paredes y gol de Giménez para el 1-1 de #Boca ante #Racing ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol | #TorneoClausura #TikTokDeportes #Futbol @espnargentina ¡NIVEL CAMPEÓN DEL MUNDO! Asistencia espectacular de Paredes y gol de Giménez para el 1-1 de #Boca ante #Racing ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol | #TorneoClausura #TikTokDeportes #Futbol sonido original - ESPN Argentina

El tanto se produjo a los 29 minutos del primer tiempo, cuando Boca ejecutó un córner. Marco Pellegrino intentó despejar el balón, pero lo perdió y la pelota quedó en los pies de Paredes sobre la banda derecha del área. El exmediocampista de Roma y PSG envió un centro que primero tocó Bottari y luego el arquero, descolocando completamente la jugada y convirtiéndose finalmente en el primer gol del Xeneize.

image

Más allá del desvío, el gol se le adjudicó a Paredes, quien volvió a marcar con Boca tras doce años. Su último tanto había sido en el Torneo Inicial 2013, en un triunfo 2-1 frente a Tigre en la Bombonera, cuando Juan Román Riquelme le había dado la asistencia para un potente remate que abrió el marcador parcial.