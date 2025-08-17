En un emocionante arranque del partido correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura, Leandro Paredes volvió a convertir con la camiseta de Boca Juniors. El mediocampista, campeón del mundo con la Selección Argentina, abrió el marcador frente a Independiente Rivadavia en Mendoza, aunque con la colaboración involuntaria del defensor Tomás Bottari y del arquero Ezequiel Centurión.
Doce años después: Paredes vuelve a marcar con la camiseta xeneize
