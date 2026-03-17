Dibu Martínez, en el centro del debate por apuestas deportivas

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En la Argentina, el sistema de apuestas online no cuenta con una ley nacional única, sino que depende de cada provincia. Actualmente, más de la mitad de las jurisdicciones ya habilitaron y regularon esta actividad, mientras que a nivel nacional existe un proyecto de ley con media sanción que busca limitar la publicidad en el ámbito deportivo, aunque aún no fue tratado en el Senado.

En contraste, en las principales ligas europeas existen regulaciones más estrictas. En algunos países se avanzó en limitar la publicidad en medios y en el patrocinio de clubes, mientras que también se establecieron restricciones para los propios deportistas, quienes no pueden promocionar apuestas relacionadas con torneos en los que participan.

A nivel internacional, incluso se acordó eliminar progresivamente la presencia de casas de apuestas como patrocinadores principales en las camisetas de los equipos en ciertas ligas, en un intento por reducir su exposición dentro del deporte.

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Más allá de las diferencias normativas, el crecimiento de las apuestas online también encendió alertas por posibles efectos negativos. Entre ellos, la influencia en el rendimiento deportivo, la manipulación de partidos y el impacto en sectores más vulnerables.

En los últimos años se detectaron casos en distintas ligas donde se investigaron posibles arreglos vinculados a apuestas, lo que llevó a reforzar controles y regulaciones.

Además, distintos estudios advierten sobre la vulnerabilidad de algunas disciplinas, especialmente aquellas con menor desarrollo económico, donde los bajos ingresos pueden aumentar el riesgo de situaciones irregulares.

Embed - Futpedia on Instagram: " El Dibu Martínez bajo la lupa de la FA: posible sanción por apuestas #Dibu #PremierLeague #Aston Villa Emiliano Martínez podría ser sancionado por la FA de Inglaterra. Según The Athletic, el arquero argentino del Aston Villa promocionó una casa de apuestas en sus redes sociales que incluye competiciones en las que él mismo participa, algo estrictamente prohibido por el reglamento inglés. El antecedente de Yerry Mina, multado con 10.000 libras en 2019, preocupa. ¿La sanción quedará solo en lo económico o habrá suspensión?" View this post on Instagram

En ese escenario, el caso vuelve a instalar la discusión sobre los límites entre el negocio, la publicidad y la integridad deportiva, en un contexto donde el crecimiento de las apuestas online avanza a gran velocidad.