Debut con derrota en la Liga Federal para Urquiza

Las transiciones rápidas del conjunto cordobés comenzaron a generar situaciones más claras de gol, presionando a los dirigidos por Sergio Cabañas. Sin embargo, la reacción ofensiva de Sarruff y Amorós permitió que las Panteras sostuvieran la paridad y cerraran el primer cuarto con ventaja mínima de 21-20.

En el segundo período, Banda Norte encontró mayor fluidez a partir de la rotación del plantel con los ingresos de Tomás Muñoz, Bruno Marioli y Benjamín Titarelli. Nicolás De Rivas continuó siendo determinante en el juego interior, mientras que Urquiza buscó fortalecer su defensa con las intervenciones de Martín Moliní y Matías Muñoz.

La visita comenzó a marcar diferencias en el marcador, llegando a establecer una ventaja que obligó a las Panteras a redoblar esfuerzos. Pedro Amorós logró descontar desde la zona pintada, mientras que Emanuel y Fabricio Cabañas aportaron puntos para sostener el ritmo ofensivo del equipo local. Aun así, Banda Norte mantuvo el control del juego y se fue al descanso largo con ventaja de 44-35.

En la segunda mitad, el conjunto cordobés consolidó su dominio. Con Nicolás de Rivas y Emmanuel Beltrán como ejes ofensivos, el visitante logró ampliar progresivamente la diferencia ante un Urquiza que buscaba respuestas con el tridente ofensivo conformado por Amorós, Sarruff y Fabricio Cabañas.

Durante el tercer cuarto, la visita encontró varias situaciones claras que le permitieron ampliar el margen en el marcador. Franco Barjacoba fue efectivo en sus intervenciones ofensivas y Beltrán continuó liderando el goleo, llevando el marcador a 76-43 al cierre del período.

En el tramo final, Urquiza intentó ajustar su defensa para limitar las penetraciones de Santiago Oviedo y Tomás Muñoz, mientras que la dupla Leandro Correa – Pablo Cabañas aportó intensidad en las transiciones ofensivas. Sin embargo, la efectividad no acompañó al conjunto local.

Con la ventaja consolidada, el equipo cordobés administró el cierre del encuentro e incluso terminó el partido con jugadores juveniles en cancha, reflejo de la amplitud de su rotación. Finalmente, Banda Norte selló la victoria de visitante por 95-61.

RESUMEN –

CANCHA: Urquiza

CLUB ATLÉTICO URQUIZA (SAN JUAN)

Correa, Leandro (2); Cabañas, Emanuel (12); Moliní, Martín; Amorós, Pedro (19); Muñoz, Matías; Sarruff Ismael (8); Cabañas, Pablo (4); Bustos, Gonzalo (3); Bustos, Facundo; Magrini, Santiago; Sosa, Agustín; Cabañas, Fabricio (12)

BANDA NORTE (RÍO CUARTO)

Dho, Salvador (14); Imaz, Joaquín (2); Titarelli, Benjamín (2); Ferrero, Valentín (6); De Rivas, Nicolás (19); Marioli, Bruno (13); Muñoz, Tomás (5); Guidugli, Gonzalo (6); Barjacoba, Franco (7); Oviedo, Santiago (2); Marioli, Julián (3); Beltrán Emmanuel (16)

La cancha de Urquiza, a pleno en el debut de la Liga Federal

Un excelente marco de público acompañó el debut de las Panteras en el tercer nivel del básquet nacional. Exjugadores, dirigentes y aficionados colmaron cada espacio del estadio de la calle Cortínez para vivir una noche histórica para la institución.

Más de seiscientas personas se dieron cita en el estadio del Club Urquiza para presenciar el primer juego ante Banda Norte, el conjunto cordobés que llegó a la provincia con un plantel experimentado.

El colorido de las banderas y los cánticos acompañó durante toda la noche, incluso en los momentos adversos del partido. En ese contexto, Urquiza demostró estar a la altura no solo desde lo deportivo, sino también desde la infraestructura, que permitió recibir a una gran cantidad de público y ofrecer el marco ideal para una jornada de Liga Federal.