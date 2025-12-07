Colapinto cerró el año con un 20° puesto en el GP de Abu Dabi

En paralelo, Franco Colapinto tuvo un domingo complicado. El piloto argentino largó desde el puesto 20° y aprovechó las primeras detenciones en boxes, ubicándose 17° en la vuelta 9 mientras varios rivales que habían iniciado con neumáticos blandos ingresaban a pits. En la vuelta 15, ascendió momentáneamente al 13° lugar gracias a nuevas paradas ajenas y a que su compañero Pierre Gasly ya había pasado por boxes.

Sin embargo, en la vuelta 17 ingresó por primera vez y cayó nuevamente al fondo de la grilla. La estrategia de Alpine volvió a quedar en el centro de las críticas: en la vuelta 30, Gasly marchaba 18° y Colapinto 19°, ambos sin ritmo competitivo, mientras que Liam Lawson cerraba el clasificador tras cumplir una penalidad. En la vuelta 47 llegó otro golpe para el equipo: Dirección de Carrera sancionó a Gasly con cinco segundos por exceder los límites de pista en reiteradas oportunidades. Colapinto se mantenía a seis segundos de su compañero.