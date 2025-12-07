Lando Norris se convirtió en el nuevo campeón de la Fórmula 1 tras un Gran Premio (GP) de Abu Dabi intenso, donde el británico de McLaren necesitaba terminar en el podio para asegurar su primera corona. Con el tercer puesto en Yas Marina, logró el objetivo y celebró un título histórico. La carrera quedó en manos de Max Verstappen, ganador de la última fecha de la temporada.
Colapinto cerró el año con un 20° puesto en el GP de Abu Dabi
En el Circuito de Yas Marina se definió a Norris como campeón de la temporada. Franco Colapinto largó último y no pudo avanzar lugares.