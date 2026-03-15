Barcelona goleó al Sevilla y se afianza en la primera posición

En el final del primer tiempo llegó el único gol del Sevilla, cuando “Oso” definió muy bien en el área tras un centro del lateral Juanlu Sánchez.

El Barcelona terminó de liquidar el encuentro en el inicio del complemento para ponerse 5-1 cuando iba solo una hora de juego. El 4-1 lo hizo Raphinha con una cuota de fortuna, mientras que el quinto llegó de la mano de Cancelo.

El Sevilla, por su parte, descontó a los 93 minutos para decorar un poco el resultado, cuando Sow conectó un potente cabezazo después de un preciso centro de "Oso".

Esta goleada le permitió al Barcelona llegar a los 70 puntos y afianzarse en la primera posición, ya que le saca cuatro unidades al escolta, que es el Real Madrid.

El Sevilla, por su parte, terminará la fecha en el 14° puesto y no puede descuidarse, ya que está a solo cinco puntos de la zona de descenso.

En otro de los partidos de este domingo, el Mallorca le ganó 2-1 al Espanyol como local y logró salir de la zona de descenso, mientras que el equipo que cayó derrotado está séptimo y desaprovechó una buena oportunidad para meterse en puestos de clasificación a las competencias europeas de la próxima temporada.__IP__

La actividad en LaLiga de España continuará este domingo con dos partidos. En el primero de ellos, el Betis recibe a las 14:30 al Celta de Vigo, mientras que a las 17 Real Sociedad hará lo propio con el Osasuna.