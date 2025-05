Se picó todo entre Garnacho y el DT de Manchester United

Embed “NUESTRA TEMPORADA FUE UNA MIERDA”



El delantero hispano-argentino ingresó a los 26 minutos del segundo tiempo por Mason Mount y no pudo revertir el resultado en el estadio San Mames. Sobre este poco tiempo de juego tras ser titular en todo el certamen, Garnacho explotó: “Hasta la final, he jugado todas las rondas, he ayudado al equipo. Hoy, jugar 20 minutos... no sé. El partido influye, pero la temporada en sí y la situación del club... Voy a intentar disfrutar el verano y ver qué pasa después”.

"Obviamente es duro para todos, después de esta temporada que, la verdad, fue una mierda, tanto ahora como por haber perdido la final de la copa en la Liga (Community Shield). No le ganamos a nadie", concluyó el madrileño que coqueteó con escuchar ofertas en el mercado de pases.

Amorin no se quedó callado y salió al cruce de Garnacho

El director técnico del Manchester United, Rubén Amorim, no se quedó callado y le contestó duramente al delantero argentino Alejandro Garnacho tras sus críticas luego de la derrota ante el Tottenham por 1-0 en el marco de la final de la Europa League.

En diálogo con la prensa europea, el entrenador portugués apuntó contra el atacante de 20 años. “Es fácil decirlo ahora. ¿Quién falló una clara oportunidad en el primer tiempo de las semifinales? Garnacho. El fútbol es así”, disparó.

Por su parte, el hispano-argentino se había quejado del poco tiempo de juego que tuvo en el duelo por el título, a pesar de haber disputado casi todas las instancias del certamen internacional desde el arranque. "Hasta la final, he jugado todas las rondas, he ayudado al equipo. Hoy, jugar 20 minutos... no sé", soltó con tono de molestia. Y agregó: "Nuestra temporada fue una mi…, en liga no le ganamos a nadie".

Sin duda, los dichos del albiceleste parecieron inquietar al DT que prefirió contestar en lugar de buscar una solución puertas para adentro.

No obstante, no es novedad la complicada relación que ambos mantienen y que comenzó a estallar cuando Amorim decidió marginal a Garnacho del clásico ante Manchester City en 2024 mediante un mensaje.

Por último, el director técnico de los “Reds” se mostró con ganas de seguir al mando del equipo, a pesar de la dura derrota ante los Spurs del argentino Cristian Romero y luego de quedar en la decimosexta posición de la Premier League, cerca de los puestos de descenso.

El luso aseguró que “está con confianza” y que le gustaría continuar al mando de la institución “si la dirigencia se lo permite” para terminar por pedir “fe” en su trabajo.