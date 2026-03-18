El astro argentino Lionel Andrés Messi sumó un nuevo capítulo a su carrera y alcanzó los 900 goles como profesional, una cifra que lo consolida entre los máximos goleadores de la historia del fútbol. El tanto llegó con la camiseta de Inter Miami, en la vuelta de los octavos de final de la Concachampions, cuando definió con un zurdazo bajo tras una combinación ofensiva para abrir el marcador ante Nashville.
A los 38 años, Lionel Andrés Messi llegó a los 900 goles en su carrera
El capitán argentino alcanzó los 900 goles oficiales tras marcar con Inter Miami. El récord llega tras más de dos décadas de carrera.