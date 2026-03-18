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A los 38 años, Lionel Andrés Messi llegó a los 900 goles en su carrera

El capitán argentino alcanzó los 900 goles oficiales tras marcar con Inter Miami. El récord llega tras más de dos décadas de carrera.

El astro argentino Lionel Andrés Messi sumó un nuevo capítulo a su carrera y alcanzó los 900 goles como profesional, una cifra que lo consolida entre los máximos goleadores de la historia del fútbol. El tanto llegó con la camiseta de Inter Miami, en la vuelta de los octavos de final de la Concachampions, cuando definió con un zurdazo bajo tras una combinación ofensiva para abrir el marcador ante Nashville.

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El número redondo llega después de más de dos décadas en la élite. Su primer gol oficial fue el 1 de mayo de 2005, cuando con apenas 17 años marcó para Barcelona con una definición por encima del arquero ante Albacete. Desde entonces, su carrera se transformó en una sucesión de récords.

La mayor parte de sus goles los convirtió en Barcelona, donde anotó 672 tantos en 778 partidos, convirtiéndose en el máximo goleador histórico del club. Allí protagonizó algunas de sus actuaciones más recordadas, incluidas finales de Champions League y títulos internacionales.

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Luego continuó su carrera en Paris Saint-Germain, donde sumó 32 goles, antes de su llegada en 2023 a Inter Miami, club en el que ya acumula más de 80 tantos y donde alcanzó la histórica marca.

Con la Selección argentina también dejó su huella: lleva 115 goles y es el máximo goleador histórico del combinado nacional, con una amplia diferencia sobre sus perseguidores. Además, convirtió 13 goles en Copas del Mundo, siete de ellos en Qatar 2022, torneo en el que fue campeón y figura.

A lo largo de su carrera, Messi marcó goles de todas las formas: de jugada, de tiro libre, de penal, de cabeza y hasta registros únicos como su récord de 91 goles en un año calendario en 2012.

El gol número 900 llega 21 años después de su debut profesional, confirmando una vigencia excepcional y una capacidad goleadora que lo mantiene como protagonista incluso en el tramo final de su carrera.

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