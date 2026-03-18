A los 38 años, Lionel Andrés Messi llegó a los 900 goles en su carrera

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Luego continuó su carrera en Paris Saint-Germain, donde sumó 32 goles, antes de su llegada en 2023 a Inter Miami, club en el que ya acumula más de 80 tantos y donde alcanzó la histórica marca.

Con la Selección argentina también dejó su huella: lleva 115 goles y es el máximo goleador histórico del combinado nacional, con una amplia diferencia sobre sus perseguidores. Además, convirtió 13 goles en Copas del Mundo, siete de ellos en Qatar 2022, torneo en el que fue campeón y figura.

A lo largo de su carrera, Messi marcó goles de todas las formas: de jugada, de tiro libre, de penal, de cabeza y hasta registros únicos como su récord de 91 goles en un año calendario en 2012.

El gol número 900 llega 21 años después de su debut profesional, confirmando una vigencia excepcional y una capacidad goleadora que lo mantiene como protagonista incluso en el tramo final de su carrera.