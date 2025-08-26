Maduro y su séquito, declarados narcoterroristas por la administración de Milei

El nombre de la organización proviene de los soles que portan los generales de la Guardia Nacional Bolivariana, y su accionar ha sido señalado en múltiples investigaciones periodísticas. Entre los casos más notorios, el periodista Mauro Marcano fue asesinado en 2004 mientras se preparaba para denunciar los vínculos de la red criminal.

La decisión de Argentina se alinea con medidas similares adoptadas por Paraguay y Ecuador y se produce en un contexto internacional marcado por la ofensiva de Estados Unidos en el Mar Caribe, que incluyó el despliegue de destructores, barcos anfibios, un crucero lanzamisiles y un submarino nuclear con el objetivo de frenar el narcotráfico.

Con esta medida, el Gobierno argentino busca cortar las operaciones de la organización en el país y reforzar la cooperación internacional en la lucha contra el narcoterrorismo vinculado a regímenes estatales.