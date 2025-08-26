"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Mundo > Nicolás Maduro

Maduro y su séquito, declarados narcoterroristas por la administración de Milei

El Gobierno argentino incluyó al Cartel de los Soles, la organización de narcotráfico vinculada al presidente venezolano Nicolás Maduro, en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).

El Gobierno argentino declaró oficialmente al Cartel de los Soles como organización terrorista y narcocriminal, sumándolo al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). La decisión, anunciada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se da en el marco de la ofensiva internacional contra redes de narcotráfico apoyadas por el régimen de Nicolás Maduro.

“Declaramos al Cártel de los Soles como organización terrorista y narcocriminal. Maduro y su séquito son narcoterroristas. Ni en la Argentina ni en ningún lugar del mundo van a poder llevar a cabo sus actividades criminales. Para este Gobierno, el que las hace, las paga. Acá o donde sea”, expresó Bullrich a través de su cuenta oficial en X (exTwitter).

El Cartel de los Soles es una organización con fuerte estructura paramilitar, capaz de ejecutar operaciones de tráfico de drogas, contrabando y otros delitos transnacionales. Está liderada por el presidente venezolano Nicolás Maduro y su mano derecha, Diosdado Cabello, quienes concentran gran poder dentro del régimen chavista.

Te puede interesar...

El nombre de la organización proviene de los soles que portan los generales de la Guardia Nacional Bolivariana, y su accionar ha sido señalado en múltiples investigaciones periodísticas. Entre los casos más notorios, el periodista Mauro Marcano fue asesinado en 2004 mientras se preparaba para denunciar los vínculos de la red criminal.

La decisión de Argentina se alinea con medidas similares adoptadas por Paraguay y Ecuador y se produce en un contexto internacional marcado por la ofensiva de Estados Unidos en el Mar Caribe, que incluyó el despliegue de destructores, barcos anfibios, un crucero lanzamisiles y un submarino nuclear con el objetivo de frenar el narcotráfico.

Con esta medida, el Gobierno argentino busca cortar las operaciones de la organización en el país y reforzar la cooperación internacional en la lucha contra el narcoterrorismo vinculado a regímenes estatales.

Temas