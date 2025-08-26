El Gobierno argentino declaró oficialmente al Cartel de los Soles como organización terrorista y narcocriminal, sumándolo al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). La decisión, anunciada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se da en el marco de la ofensiva internacional contra redes de narcotráfico apoyadas por el régimen de Nicolás Maduro.
Maduro y su séquito, declarados narcoterroristas por la administración de Milei
