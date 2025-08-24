El Papa León XIV renovó su llamado a la oración por la paz, expresando su cercanía a la población de Cabo Delgado, en Mozambique, y a Ucrania, dos naciones que sufrieron los embates de la violencia y la guerra. Desde la Ciudad del Vaticano, el sumo pontífice saludó a peregrinos y grupos llegados a Roma, destacando el testimonio de fe y esperanza que ofrecieron.
El papa León XIV pidió paz para Ucrania y Mozambique
