El papa León XIV pidió paz para Ucrania y Mozambique

El pasado viernes, la Iglesia se unió en oración y ayuno por todos aquellos que sufren a causa de las guerras en el mundo. El Papa recordó este acto de solidaridad y extendió un llamado de ayuda al pueblo de Ucrania, destacando la iniciativa espiritual “oración mundial por Ucrania”, mediante la cual los fieles pidieron al Señor que conceda paz a su país martirizado por el conflicto. Con estas palabras, el Papa reiteró su llamado a la comunidad internacional y a todos los creyentes a no acostumbrarse al sufrimiento de los pueblos golpeados por la violencia.

Por otra parte, el Papa manifestó su alegría al acoger a la Banda Musical de Gozzano y a los grupos parroquiales de Bellagio, Vidigulfo, Carbonia, Corlo y Val Cavallina. También saludó con afecto a los fieles que llegaron en bicicleta desde Rovato y Manerbio, así como al grupo itinerante de la Vía Lucis.