Donald Trump cree que será arrestado el próximo martes

Refiriéndose a una “filtración” de la oficina del fiscal del estado de Nueva York para el distrito de Manhattan, Trump, que aspira a volver a competir por la Casa Blanca en 2024, escribió en letras mayúsculas: “El principal candidato republicano y ex presidente de los Estados Unidos de América será arrestado el martes de la próxima semana. ¡Protesta, recupera nuestra nación!”.

En línea con sus teorías de conspiración, el ex jefe de Estado aseguró que la Fiscalía del distrito de Manhattan que lleva la investigación en su contra está financiada por el inversor húngaro George Soros, objeto habitual de críticas de movimientos ultranacionalistas como los defendidos por Trump durante su mandato.

La Fiscalía de Manhattan había ofrecido a Trump la posibilidad de declarar en este caso de presunto soborno y en el que su abogado, Michael Cohen, fue parte instrumental al entregar a Clifford unos 130.000 dólares para callarse que mantuvo supuestas relaciones con el magnate hace casi 20 años; una gestión realizada de manera irregular al quedar escondida en las cuentas de la Trump Organization, la compañía de Trump, durante la campaña electoral de 2016.

El ex abogado de Trump se había reunido hasta en dos ocasiones esta semana con los fiscales que investigan el pago a Clifford. Si bien Cohen no ha revelado detalles concretos, sí se mostró convencido el viernes, en entrevista con la cadena ABC, de que existían pruebas de sobra, como mínimo, para imputar al ex presidente por un delito penal; algo sin precedentes en la historia del país.

“Nuestra nación es ahora tercermundista y agonizante. ¡El sueño americano ha muerto! Los anarquistas de la izquierda radical han robado nuestras elecciones presidenciales, y con ellas, el corazón de nuestro país. Los patriotas americanos están siendo arrestados y mantenidos en cautiverio como animales, mientras que a los criminales y matones izquierdistas se les permite vagar por las calles, matando y quemando sin represalias. Millones están inundando nuestras fronteras abiertas, muchos de las prisiones y las instituciones mentales. El crimen y la inflación están destruyendo nuestra forma de vida”, manifestó en un primer mensaje.

Y siguió: “Ahora filtraciones ilegales de una corrupta y altamente política oficina del fiscal del distrito de Manhattan, que ha permitido que se establezcan nuevos records en crímenes violentos y cuyo líder está financiado por George Soros, indican que, sin que se haya podido probar ningún crimen, y basándose en un viejo y totalmente desacreditado (¡por otros numerosos fiscales!) cuento de hadas, el principal candidato republicano y ex presidente de los Estados Unidos de América, será arrestado el martes de la próxima semana. Protesta, ¡recupera nuestra nación!”.

Si el fiscal de distrito de Manhattan inculpara a Trump, el magnate de 76 años se convertiría en el primer ex presidente estadounidense acusado de un delito.