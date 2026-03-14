Alerta máxima en Irak: atacaron la embajada de Estados Unidos en Bagdad

Al respecto, un responsable de seguridad iraquí afirmó que "un dron atacó la embajada", mientras que otros dos funcionarios citados por la prensa internacional aseguraron que "fue un misil el que impactó en un helipuerto situado dentro del recinto".

Este evento se produjo apenas unas horas después de que se registraran ataques dirigidos contra un influyente grupo armado proiraní en la capital, operativos que, según fuentes de seguridad, "dejaron dos muertos" antes de la salida del sol.

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La situación en la Zona Verde de Bagdad permanece bajo estricta vigilancia mientras las autoridades intentan determinar el alcance de los daños en la sede diplomática y el origen preciso del proyectil.

El ataque contra la delegación estadounidense se encadena así con la serie de bombardeos previos, profundizando la crisis de seguridad en territorio iraquí durante las primeras horas de este 14 de marzo.