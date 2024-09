Merlos habló del escándalo con Fassi: armas de fuego y "faltó que apriete el gatillo"

"Es lamentable, triste y doloroso lo que pasó. No hay explicación para lo que hace Fassi, tiene una impunidad increíble. Entraron dos personas a mi vestuario con un arma de fuego, faltó que apriete el gatillo",disparó el juez en una entrevista con DSports Radio. "Me empezaron a gritar y me decían que me iban a matar. Uno de los custodios mete la mano en el bolsillo y veo la culata de un arma", añadió.

Según reveló el propio Fassi, fue Merlos el violento en la situación y contó que le pegó una trompada, algo que el árbitro desmintió rotundamente. "No sé por qué Fassi dice que yo le pegue, si él era el sacado. Yo tenia miedo, pero estaba tranquilo. Si yo le pegué una piña en un pómulo, ¿Por qué no lo mostraron?", expresó. "Lo único que le falta a la historia con Fassi es que este hombre que entró con él al vestuario, saque el arma y meta el dado en el gatillo. Esto no puede pasar en nuestro fútbol, él ya recibió sanciones por malos tratos que tuvo conmigo", completó Merlos, que realizó una denuncia penal de manera online.