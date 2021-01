Los convocados de River para el Superclásico

https://twitter.com/RiverPlate/status/1344761170788552710 Nómina de convocados para visitar este sábado a Boca Juniors #VamosRiver ⚪️⚪️ pic.twitter.com/kTrvRpqRVD — River Plate (@RiverPlate) December 31, 2020

De esta manera, todos los habituales titulares se encuentran entre los 23 concentrados, que se juntarán desde el mediodía del viernes 1° de enero en un hotel para quedar a la espera del entrenamiento de la tarde en el River Camp, que será el último antes de visitar a Boca por la Copa Diego Maradona.

¿QUIÉN SERÁ EL LATERAL IZQUIERDO DE RIVER ANTE BOCA?

La principal incógnita en el Millonario es saber quién ocupará el sector izquierdo de la defensa, que no tiene por lesión a Fabrizio Angileri ni Milton Casco. Confirmada la decisión de Gallardo de no contar con Jorge Moreira, evidentemente un jugador que el Muñeco no tiene en su consideración, las posibilidades se reducen al juvenil Elías López o Javier Pinola.

EL PROBABLE DE RIVER PARA EL SUPERCLÁSICO

Es difícil asegurar el once que tiene en mente Marcelo Gallardo para visitar a Boca, pero cada vez toma más fuerza la posibilidad de que varios de los habituales titulares sean de la partida, teniendo en cuenta que con los cinco cambios que puede hacer con el correr del partido, podría -por ejemplo- hacer jugar solo una parte de los 90 minutos a cada uno de ellos.