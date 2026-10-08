La poeta Anne Carson recibió el Nobel en Literatura

El Nobel de Literatura corona así una carrera de más de tres décadas y convierte a Carson en una de las nuevas figuras centrales del máximo reconocimiento de la Academia Sueca. El premio será entregado oficialmente el 10 de diciembre en Estocolmo, durante la ceremonia anual de los Nobel.

El premio será entregado oficialmente el 10 de diciembre en Estocolmo, durante la ceremonia anual de los Nobel. TT News Agency/Christine Olsson via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. SWEDEN OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SWEDEN.

Quién es Anne Carson, Premio Nobel de Literatura

Anne Carson nació en 1950 en Toronto, Canadá. En 1981 publicó su tesis doctoral en Estudios Clásicos titulada Odi et Amo Ergo Sum y, a lo largo de su trayectoria profesional, compaginó la poesía con la traducción y la docencia en diversas universidades.

En la década de 1990, Carson publicó una serie de obras notables. Entre ellas se encuentra “El ensayo de cristal” en Vidrio, ironía y Dios (1995), que demuestra el potencial del poema extenso donde los límites de los géneros se difuminan.

En esa misma década publicó otra obra, a menudo considerada la mejor de Carson, titulada Autobiografía de Rojo: Una novela en verso (1998).

En 2010 publicó Nox, escrita en memoria de su hermano Michael, misteriosamente desaparecido antes de su muerte en Dinamarca en el año 2000.

A lo largo de su trayectoria, Carson colaboró con artistas visuales, coreógrafos, directores de ópera y teatro.