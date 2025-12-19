"Ruta del dinero K": la Corte recibió fondos y bienes de Lázaro Báez

image

El proceso de ejecución de los decomisos generó controversias cuando el Gobierno nacional creó, mediante el Decreto 575/2025, el Consejo de Bienes Recuperados bajo la órbita del Ministerio de Justicia, que conduce Mariano Cúneo Libarona. La medida fue cuestionada por la Corte, que había establecido que corresponde a los jueces penales administrar estos activos para preservar la independencia judicial.

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) presentó una demanda por intromisión en las competencias del Poder Judicial. En octubre, el juez federal Pablo Cayssials concedió una cautelar que frenó la aplicación del decreto, al considerar que alteraba de manera inconstitucional el sistema de gestión de bienes ilícitos y afectaba la autonomía presupuestaria de la Corte.

La investigación judicial determinó que entre diciembre de 2010 y abril de 2013 funcionó una organización criminal que, a través de Austral Construcciones y la financiera SGI, expatrió y reingresó fondos ilícitos por más de USD 54,8 millones. El dinero circulaba por bancos internacionales con escasos controles y luego se utilizaba para adquirir bonos de deuda pública, simulando inversiones extranjeras en la empresa de Báez.

"La Rosadita"

Además del capítulo conocido como “La Rosadita”, el tribunal acreditó maniobras de lavado independientes: la compra de la estancia El Carrizalejo en Mendoza, un departamento en la avenida Del Libertador en Buenos Aires, el financiamiento de la fastuosa boda de Leonardo Fariña y Karina Jelinek, y la adquisición de autos de lujo como un Ferrari California, BMW X6 y Audi R8 Spyder, con la participación de empresarios como Carlos Molinari y Daniel Bryn.